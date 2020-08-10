«Мерседес» попался на использовании гибкого заднего крыла

Команду «Мерседес» заподозрили в использовании гибкого заднего антикрыла, сообщает Motorsport.



В связи с большими проблемами с шинами на болидах «Мерседеса» в ходе двух этапов на Сильверстоуне перед Гран-при 70-летия на болид немецкой команды поставили камеру, которая направлена назад. Но, помимо износа шин, эта камера продемонстрировала, что плоскость заднего крыла «Мерседеса» изгибается в поворотах. Причём степень изгиба крыла полностью зависела от того, насколько крутым был поворот.



Такой эффект может быть достигнут благодаря специальным запрограммированным кинематическим характеристикам углепластиковых элементов.



Подобное решение должно позволять команде проходить все тесты ФИА на гибкость крыльев, однако при аэродинамической нагрузке крыло ведёт себя иначе, чем в статичном положении.



Эта технология не является уникальной. «Феррари» и «Ред Булл» также используют такой подход.



Ожидается, что в ближайшие дни выйдет техническая директива ФИА, которая запретит данное решение.