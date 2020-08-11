Цунода рассчитывает получить место в «Альфа Таури» в 2021 году

Воспитанник молодёжной программы «Ред Булл», пилот Carlin Юки Цунода, выступающий в Формуле-2, признался, что уже в следующем году хочет получить место пилота в команде Формулы-1 «Альфа Таури». В минувший уик-энд японец завоевал первую победу в сезоне и поднялся на шестое место в общем зачёте.

«Конечно, мне нужно много побед. Мы потеряли много очков на старте сезона, так что мне нужны успехи и, самое главное, стабильность. Особенно это касается начала гонок. У меня было немало финишей вне очковой зоны, и вот пришла победа.

Мне кажется, гонка в Сильверстоуне прошла для меня удачно. Это был хороший шаг для Carlin. Так что я ожидаю много побед в будущем и хорошего положения в зачёте пилотов. Надеюсь, в 2021 году получу место в «Альфа Таури», — приводит слова Цуноды Formula Scout.

Для получения суперлицензии Цуноде необходимо завершить сезон в топ-4 общего зачёта. Напомним, партнёры «Ред Булл» из «Хонды» хотят видеть в Формуле-1 пилота из Японии.