«Мерседес» подпишет новый Договор согласия, но сохранит право уйти после 2021 года
Руководство «Мерседеса» уже в скором времени подпишет новый Договор согласия, сообщает F1-Insider. При этом команда не берёт на себя долгосрочных обязательств. Коллектив оставит за собой право воспользоваться опцией, прописанной в новом Договоре, и сохранит за собой право покинуть чемпионат после сезона-2021. У «Мерседеса» будет возможность продать свою заводскую команду.
Подчёркивается, что в «Даймлере» приняли решение остаться в чемпионате, так как разработка машин на 2021 год фактически заморожена. Это минимизирует расходы и в то же время даёт возможность бороться за ещё один титул.
В минувшие выходные глава «Мерседеса» Тото Вольф выразил недовольство отношением Формулы-1 к его команде и намекнул, что команда может покинуть чемпионат.
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