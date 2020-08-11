Палмер и Бергер сомневаются, что Феттель доработает сезон в «Феррари» до конца

Бывшие пилоты Формулы-1 Джолион Палмер и Герхерд Бергер сомневаются, что четырёхкратный чемпион мира гонщик «Феррари» Себастьян Феттель доработает с командой до конца сезона.

«Даже не знаю, получится ли у него завершить сезон. Всё становится всё более токсично. Причём даже не с каждой гонкой, а с каждым днём», — приводит слова Палмера GPblog.

В свою очередь Герхард Бергер выразил мнение, что «Феррари» было бы неплохо уже сейчас поставить на стартовую решётку дуэт, который будет работать в «Скудерии» с 2021 года.

Напомним, место Себастьяна Феттеля в «Феррари» займёт нынешний гонщик «Макларена» Карлос Сайнс. Что касается Феттеля, по слухам, немец уже подписал долгосрочный контракт с «Рейсинг Пойнт».