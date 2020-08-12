Дорнбос: Хюлькенберг стал бы отличным напарником для Ферстаппена в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Роберт Дорнбос прокомментировал выступление Нико Хюлькенберга на Гран-при 70-летия и отметил, что немец мог бы стать хорошим напарником для Макса Ферстаппена, если «Ред Булл» всё же решит заменить Александера Албона.



«Конечно, можно сказать, что во второй гонке на «Сильверстоуне» команда специально позвала Нико на лишний пит-стоп, чтобы выпустить вперёд Стролла. Но Хюлькенберг сам сказал по радио, что на его болиде возникли вибрации. Думаю, именно поэтому его зазвали в боксы. «Рейсинг Пойнт» сейчас просто нужны очки, для команды не имеет значения, кто из двух пилотов окажется впереди.

Определённо Хюлькенберг мог бы стать отличным напарником для Макса в «Ред Булл», но пока ещё у Албона есть шанс. Алексу потребуется много времени, но уже он показал, что обладает гоночным мастерством. Нико – хороший гонщик, но я не вижу, чтобы «Ред Булл» пошёл на подобный шаг. Они не будут ставить под угрозу свою молодёжную программу. Полагаю, Хюлькенберг окажется в «Хаасе» или «Альфа Ромео», — цитирует Дорнбоса GPblog.