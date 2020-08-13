Ди Монтедземоло: надеюсь, «Феррари» будет одинаково относиться и к Леклеру, и к Феттелю

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о ситуации вокруг Себастьяна Феттеля.
«Сейчас очень деликатный момент для Феттеля. Но он нужен „Феррари“, им нужны его очки, им нужен Себастьян. Я надеюсь, что в команде помогут ему, потому что он — чемпион. Я не знаю, как обстоит ситуация в команде в настоящий момент. Я надеюсь, что к обоим пилотам будут относиться одинаково. Не вижу причин, по которым они могут поступить иначе. Но, опять же, я не в курсе ситуации в команде. Если вы пойдёте в музей „Феррари“, то вы вряд ли увидите там мою фотографию», — приводит слова Луки ди Монтедземоло GrandPX.
По итогам первых пяти этапов Себастьян Феттель набрал всего десять очков, в то время, как у его напарника, Шарля Леклера, 45 набранных очков в активе.
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