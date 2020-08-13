Шварцман рассказал, что ему больше всего нравится на «Сочи Автодроме»

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман поделился мнением о российской трассе в Сочи.



«Что мне больше всего нравится на трассе в Сочи? Самое главное — это фанаты. В прошлом году в Сочи было очень приятно видеть людей, которые поддерживали меня. Это очень круто, и спасибо им большое. В русских болельщиках мне больше всего нравится то, что они русские. Для любого спортсмена важно иметь большую аудиторию поклонников. Ведь это самое классное чувство, когда болельщики тебя поддерживают.



Самое яркое воспоминание о Сочи — это чемпионство в Формуле-3 на домашнем этапе. Это вообще была моя первая гонка здесь. Каждый круг, каждый момент тех дней был просто прекрасен, и надо это повторить.



На самой трассе нет какого-то поворота, который мне полюбился бы больше других. Все повороты нравятся. И вообще трасса очень хорошо подходит под мой стиль вождения. В принципе мне просто нравится в Сочи, там всё круто», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Сочи Автодрома».