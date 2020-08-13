Вандорн одержал первую в карьере победу в Формуле-E

В Берлине (Германия) завершился очередной этап чемпионата Формулы-E. Победителем гонки стал бельгийский пилот Стоффель Вандорн. Это первая победа в карьере 28-летнего гонщика в Формуле-E. Второе место досталось Нику де Врису, тройку лучших замкнул Себастьен Буэми.

Антониу Феликс да Кошта, досрочно завоевавший титул, занял девятое место.

Формула-E. Берлин. 11-й этап

1. Стоффель Вандорн (Mercedes-Benz EQ FE Team) — 47.22,107

2. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ FE Team) — +1,340

3. Себастьен Буэми (Nissan e.dams) — +2,841

4. Рене Раст (ABT Audi Sport) — +3,580

5. Сэм Бёрд (Virgin Racing) — +8,710

6. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) — +11,593

7. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — +12,895

8. Алекс Линн (Mahindra Racing) — +14.719

9. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — +15,304

10. Митч Эванс (Jaguar Racing) — +16,154.