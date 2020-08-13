Вандорн одержал первую в карьере победу в Формуле-E

В Берлине (Германия) завершился очередной этап чемпионата Формулы-E. Победителем гонки стал бельгийский пилот Стоффель Вандорн. Это первая победа в карьере 28-летнего гонщика в Формуле-E. Второе место досталось Нику де Врису, тройку лучших замкнул Себастьен Буэми.
Антониу Феликс да Кошта, досрочно завоевавший титул, занял девятое место.
1. Стоффель Вандорн (Mercedes-Benz EQ FE Team) — 47.22,107
2. Ник де Врис (Mercedes-Benz EQ FE Team) — +1,340
3. Себастьен Буэми (Nissan e.dams) — +2,841
4. Рене Раст (ABT Audi Sport) — +3,580
5. Сэм Бёрд (Virgin Racing) — +8,710
6. Лукас ди Грасси (ABT Audi Sport) — +11,593
7. Жан-Эрик Вернь (Techeetah) — +12,895
8. Алекс Линн (Mahindra Racing) — +14.719
9. Антониу Феликс да Кошта (Techeetah) — +15,304
10. Митч Эванс (Jaguar Racing) — +16,154.
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