Алонсо попал в аварию на тренировке «500 миль Индианаполиса»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо готовится к участию в гонке «500 миль Индианаполиса» чемпионата IndyCar. В ходе тренировки к соответствующему этапу испанец попал в аварию. В одном из эпизодов он врезался в стену и серьёзно повредил колесо, после этого болид развернуло. Машину Алонсо протянуло задом наперёд и в итоге он установился у стены.

Соответствующее видео доступно на странице IndyCar в «Твиттере».

Напомним, это уже третья попытка Алонсо покорить гонку «500 миль Индианаполиса». Первый раз он сошёл с дистанции из-за проблем с двигателем. Во второй раз Фернандо не удалось пробиться в гонку через сито квалификации.

В следующем сезоне испанец возобновит карьеру в Формуле-1, где будет защищать цвета «Рено».