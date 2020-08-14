Алонсо попал в аварию на тренировке «500 миль Индианаполиса»
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо готовится к участию в гонке «500 миль Индианаполиса» чемпионата IndyCar. В ходе тренировки к соответствующему этапу испанец попал в аварию. В одном из эпизодов он врезался в стену и серьёзно повредил колесо, после этого болид развернуло. Машину Алонсо протянуло задом наперёд и в итоге он установился у стены.
Соответствующее видео доступно на странице IndyCar в «Твиттере».
Напомним, это уже третья попытка Алонсо покорить гонку «500 миль Индианаполиса». Первый раз он сошёл с дистанции из-за проблем с двигателем. Во второй раз Фернандо не удалось пробиться в гонку через сито квалификации.
В следующем сезоне испанец возобновит карьеру в Формуле-1, где будет защищать цвета «Рено».
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