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Ральф Шумахер полагает, что Хюлькенберг может стать пилотом «Альфа Таури»

Ральф Шумахер полагает, что Хюлькенберг может стать пилотом «Альфа Таури»
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг при определённых раскладах может занять место боевого пилота в «Альфа Таури».

По словам Ральфа, Нико сейчас не будет спешить подписывать соглашение и дождётся решения своего соотечественника Себастьяна Феттеля.

“Если Себастьян решит уйти, то в пелотоне может появиться более выгодная вакансия для Хюлькенберга, такая как в «Альфа Таури» или «Астон Мартин», — приводит слова Шумахера GrandPX.

Сам Нико ранее сообщил, что в настоящее время ведёт переговоры лишь с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, на которых заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.

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