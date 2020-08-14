Ральф Шумахер полагает, что Хюлькенберг может стать пилотом «Альфа Таури»

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер выразил мнение, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг при определённых раскладах может занять место боевого пилота в «Альфа Таури».



По словам Ральфа, Нико сейчас не будет спешить подписывать соглашение и дождётся решения своего соотечественника Себастьяна Феттеля.



“Если Себастьян решит уйти, то в пелотоне может появиться более выгодная вакансия для Хюлькенберга, такая как в «Альфа Таури» или «Астон Мартин», — приводит слова Шумахера GrandPX.



Сам Нико ранее сообщил, что в настоящее время ведёт переговоры лишь с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, на которых заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.