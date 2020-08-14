Марко считает, что Феттелю мешают не проблемы с болидом, а психология

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что неудачные выступления пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне связаны не с проблемами с болидом, а лежат в области психологии.

«Когда-то у нас с Себастьяном была схожая проблема в „Ред Булл“. Это случилось между этапами в Барселоне и Монако. Он мучился с болидом, но мы не могли обнаружить причин. В конце концов мы нашли очень маленькую трещину на шасси. Когда мы поменяли его, к Себастьяну вернулась уверенность и он стал прибавлять. Мне кажется, сейчас его проблема больше не технического, а психологического характера», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, Себастьян Феттель занимает 13-е место в общем зачёте чемпионата, набрав 10 очков. У его напарника Шарля Леклера — 45, что позволяет монегаску занимать четвёртое место.