Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Марко считает, что Феттелю мешают не проблемы с болидом, а психология

Марко считает, что Феттелю мешают не проблемы с болидом, а психология
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что неудачные выступления пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля в нынешнем сезоне связаны не с проблемами с болидом, а лежат в области психологии.

«Когда-то у нас с Себастьяном была схожая проблема в „Ред Булл“. Это случилось между этапами в Барселоне и Монако. Он мучился с болидом, но мы не могли обнаружить причин. В конце концов мы нашли очень маленькую трещину на шасси. Когда мы поменяли его, к Себастьяну вернулась уверенность и он стал прибавлять. Мне кажется, сейчас его проблема больше не технического, а психологического характера», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, Себастьян Феттель занимает 13-е место в общем зачёте чемпионата, набрав 10 очков. У его напарника Шарля Леклера — 45, что позволяет монегаску занимать четвёртое место.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020