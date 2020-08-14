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Грожан: не знаю, откуда взялся темп. Это та же машина

Грожан: не знаю, откуда взялся темп. Это та же машина
Авто / Формула-1 0

Пилот «Хааса» Ромен Грожан удивлён высоким темпом, который ему удалось показать в ходе двух первых сессий свободных заездов на Гран-при Испании.

«Действительно не знаю, откуда взялся темп. Честно говоря, это та же машина, что у нас была в начале года. Мы только неплохо поработали с настройками после Сильверстоуна. Темп там был действительно хорош, но на ситуацию влияла мощность двигателя. В Испании она ощущается чуть меньше.

Шестое место в первой практике, пятое – во второй. Скорость на длинных отрезках просто превосходная. Очень довольны всем этим. Над машиной ещё можно немного поработать, на мой вкус. Надеюсь, в балансе ничего не изменится и завтра мы сможем провести действительно хорошую квалификационную сессию. У нас определённо классные настройки на этот уик-энд», — приводит слова Грожана пресс-служба «Хааса».

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