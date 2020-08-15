Окон пытается увернуться от Магнуссена и разбивает болид. Видео

Появилось видео с инцидентом между Эстебаном Оконом и Кевином Магнуссеном в концовке третьей тренировки Гран-при Испании.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.
Напомним, в концовке третьей сессии свободных заездов пилот «Рено» Эстебан Окон разбил машину об ограждение трассы после попытки увернуться от замедлившегося болида датчанина. В результате аварии Эстебан был доставлен в медицинский центр, поскольку датчики показали превышение допустимых пределов перегрузки, однако обследование, к счастью, не выявило никаких повреждений.
После завершения сессии пилоты были вызваны к стюардам, которые приняли решение не наказывать пилотов — Магнуссен смещался с траектории, а Окон, отвлекшись, не заметил, что датчанин уходит с его дороги. Таким образом, позиции пилотов, которые они завоюют в ходе квалификации, останутся неизменными.
- 15 августа 2020
-
16:05
-
16:01
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
14:16
-
14:15
-
13:57
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
12:16
-
12:16
-
11:58
-
10:40
-
09:55
- 14 августа 2020
-
23:56
-
22:44
-
21:50
-
21:21
-
21:07
-
20:45
-
20:18
-
19:32
-
19:20
-
19:11
-
18:57
-
18:55
-
18:46
-
18:16
-
17:36
-
16:47
-
16:15
-
15:10
-
13:39