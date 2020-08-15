Квят надеется в воскресенье вновь набрать очки
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Испании Формулы-1 на автодроме «Каталунья». Напарник Квята занял в квалификации десятое место.
«Сегодня утром были проблемы с машиной, она не вела себя хорошо, так что мы определённо предприняли хорошие меры перед квалификацией. Вполне доволен субботой, потому что у нас получилась достойная сессия. Думаю, у меня был сильный круг, а 12-е место — хорошая позиция для старта и борьбы за очки на свежих шинах. Просто надеюсь, что завтра у нас будет хороший темп и мы сможем заставить всё сработать так, чтобы мы смогли вновь финишировать в топ-10», — приводит слова Даниила Квята пресс-служба «Альфа Таури».
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