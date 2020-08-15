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Райкконен назвал квалификацию Гран-при Испании первым позитивным днём года

Райкконен назвал квалификацию Гран-при Испании первым позитивным днём года
Авто / Формула-1 0

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал тот факт, что впервые в сезоне-2020 Формулы-1 ему удалось пройти во второй сегмент квалификации. Финн стал 14-м в квалификации Гран-при Испании.

«С одной стороны, первый позитивный день года. С другой — теперь у нас была некоторая скорость, но не было комплекта шин, с которым мы, возможно, смогли бы оказаться ещё выше. Шины „софт“ быстрее, но у нас не осталось новых комплектов. Досадно. Сегодня у нас всё шло хорошо. Думаю, с новым „софтом“ у нас был очень хороший шанс пробиться в последнюю часть квалификации.

В целом сегодня с утра всё работало хорошо. Надеюсь, мы сможем продолжить двигаться в этом направлении», — приводит слова Райкконена официальный сайт Формулы-1.

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