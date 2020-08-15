Боттас рассказал, что не позволило ему опередить Хэмилтона в квалификации ГП Испании

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Испании, по итогам которой он занял второе место.
«Знал, что меня ждёт плотная битва с Льюисом. Он проехал хорошую и чистую первую попытку в третьем сегменте. Особенно ему удался третий сектор, в котором я испытывал проблемы на протяжении всей сессии. В третьем секторе у меня были трудности с балансом, но в ходе сессии машина прибавляла. Мне не хватило совсем чуть-чуть, и это немного раздражает.
Льюис проделал классную работу, а мы, как команда, в очередной раз показали сильное выступление и можем гордиться этим. Если говорить о гонке, на длинных сериях я конкурентоспособный. Но у обладателя поула всегда есть преимущество. Мой лучший шанс будет на старте, попытаюсь достать до первой позиции. «Ред Булл» также быстра на длинных сериях. Уверен, завтра они покажут скорость", — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».
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