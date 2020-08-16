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Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал 12-м

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят финишировал 12-м
Авто / Формула-1 0

На автодроме в Барселоне завершилась гонка шестого этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Испании. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, лидировавший со старта до финиша. Вторым финишировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, который на старте пропустил вперёд Ферстаппена и Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал 12-м, получив в ходе гонки штраф за игнорирование синих флагов — это не повлияло на его итоговый результат. Пьер Гасли финишировал девятым.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 66 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +24,177
3. Валттери Боттас («Мерседес») +44,752
4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
5. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
6. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1 круг
7. Себастьян Феттель («Феррари») +1 круг
8. Александер Албон («Ред Булл») +1 круг
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
12. Даниил Квят («Альфа Таури») +1 круг
13. Эстебан Окон («Рено») +1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
18. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
19. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
20. Шарль Леклер («Феррари») — сход.

Формула-1 2020. Этап 6, Барселона, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.104 км)
16 августа 2020, воскресенье. 16:10 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:31:45.279
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+24.177
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+44.752
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