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«Ред Булл» показал самые эффектные автоспортивные моменты 2020 года

«Ред Булл» показал самые эффектные автоспортивные моменты 2020 года
Авто / Формула-1 0

Концерн «Ред Булл» отметил активное возобновление автоспортивных соревнований летом 2020 года. На фоне проведения гонок Формулы-1 и MotoGP, а также соревнований в других чемпионах Red Bull Motorsports подготовил видеоролик, в которым рассказывает о самых эффектных автоспортивных моментах последнего времени.

«2020-й — тяжелейший год для автоспорта! Тем ценнее успех крутейших атлетов, продолжающих достигать новых вершин! Макс Ферстаппен, Бред Биндер, Гленн Колденхофф, Антонио Кайроли и многие другие впечатляют фанатов новыми результатами», — гласит сообщение «Ред Булл», которым сопровождается видеоролик.

Полная версия ролика, посвящённого победам атлетов «Ред Булл» разных времён, доступна на официальном сайте Red Bull Motorsports.

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