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Окон надеется стать ближе к Риккардо после смены мотора

Окон надеется стать ближе к Риккардо после смены мотора
Авто / Формула-1 0

Пилот «Рено» Эстебан Окон получит на Гран-при Бельгии новую силовую установку, поскольку в команде недовольны его отставанием от Даниэля Риккардо.

«Гонка в Спа однозначно станет новым стартом, у команды есть неделя, чтобы всё проанализировать. У меня будут новая коробка передач, новая силовая установка и другие детали, потому что мы недовольны разницей, которая сейчас есть между двумя болидами. Надеюсь, борьба станет плотнее.

Поменяем мотор, потому что мне не хватало скорости на прямых. Однако есть и другие моменты, в которых мы не так конкурентоспособны, как другая половина гаража. Только время покажет, поможет ли нам смена силовой установки», — приводит слова Окона GPToday.

Эстебан Окон после шести гонок сезона набрал 16 очков, у его напарника Даниэля Риккардо — 20.

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