Окон надеется стать ближе к Риккардо после смены мотора

Пилот «Рено» Эстебан Окон получит на Гран-при Бельгии новую силовую установку, поскольку в команде недовольны его отставанием от Даниэля Риккардо.



«Гонка в Спа однозначно станет новым стартом, у команды есть неделя, чтобы всё проанализировать. У меня будут новая коробка передач, новая силовая установка и другие детали, потому что мы недовольны разницей, которая сейчас есть между двумя болидами. Надеюсь, борьба станет плотнее.



Поменяем мотор, потому что мне не хватало скорости на прямых. Однако есть и другие моменты, в которых мы не так конкурентоспособны, как другая половина гаража. Только время покажет, поможет ли нам смена силовой установки», — приводит слова Окона GPToday.



Эстебан Окон после шести гонок сезона набрал 16 очков, у его напарника Даниэля Риккардо — 20.