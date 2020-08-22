Окон надеется стать ближе к Риккардо после смены мотора

Пилот «Рено» Эстебан Окон получит на Гран-при Бельгии новую силовую установку, поскольку в команде недовольны его отставанием от Даниэля Риккардо.
«Гонка в Спа однозначно станет новым стартом, у команды есть неделя, чтобы всё проанализировать. У меня будут новая коробка передач, новая силовая установка и другие детали, потому что мы недовольны разницей, которая сейчас есть между двумя болидами. Надеюсь, борьба станет плотнее.
Поменяем мотор, потому что мне не хватало скорости на прямых. Однако есть и другие моменты, в которых мы не так конкурентоспособны, как другая половина гаража. Только время покажет, поможет ли нам смена силовой установки», — приводит слова Окона GPToday.
Эстебан Окон после шести гонок сезона набрал 16 очков, у его напарника Даниэля Риккардо — 20.
- 22 августа 2020
-
15:44
-
15:02
-
13:59
-
12:55
-
11:49
-
10:51
-
00:45
- 21 августа 2020
-
23:35
-
22:39
-
21:30
-
20:36
-
19:51
-
18:37
-
17:17
-
17:13
-
16:47
-
14:29
-
13:32
-
13:19
-
11:59
-
11:47
-
10:18
-
09:34
-
08:51
-
01:03
-
00:15
- 20 августа 2020
-
21:50
-
20:58
-
19:56
-
19:03
-
17:38
-
16:50
-
16:30
-
14:15
-
12:40