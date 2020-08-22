Зак Браун хочет видеть «Феррари» в IndyCar
Босс «Макларена» Зак Браун признался, что в будущем хотел бы, чтобы бренд «Феррари» был представлен в чемпионате IndyCar. По его словам, появление итальянской компании в американской серии окажет положительное влияние вне зависимости от того, будет ли «Феррари» выставлять свою команду или же просто выступит в роли поставщика силовых установок.
«Думаю, будет здорово, если «Феррари» присоединится к IndyCar. Это будет отлично для их бренда. Это будет замечательно и для серии IndyCar. Это, несомненно, привнесёт интригу. Неважно, придут они в чемпионат в качестве поставщика моторов, выставят заводскую команду или возьмут на себя сразу две роли. Мы будем рады приветствовать «Феррари» в IndyCar», — приводит слова функционера The Race.
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