Зак Браун хочет видеть «Феррари» в IndyCar

Босс «Макларена» Зак Браун признался, что в будущем хотел бы, чтобы бренд «Феррари» был представлен в чемпионате IndyCar. По его словам, появление итальянской компании в американской серии окажет положительное влияние вне зависимости от того, будет ли «Феррари» выставлять свою команду или же просто выступит в роли поставщика силовых установок.

«Думаю, будет здорово, если «Феррари» присоединится к IndyCar. Это будет отлично для их бренда. Это будет замечательно и для серии IndyCar. Это, несомненно, привнесёт интригу. Неважно, придут они в чемпионат в качестве поставщика моторов, выставят заводскую команду или возьмут на себя сразу две роли. Мы будем рады приветствовать «Феррари» в IndyCar», — приводит слова функционера The Race.