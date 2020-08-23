Култхард: Рон Деннис правил с помощью страха

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард вспомнил о годах карьеры, проведённых в «Макларене». Шотландец рассказал, что руководитель команды Рон Деннис правил коллективом при помощи страха.

«Мир изменился, но во многих смыслах можно сказать, что он правил при помощи страха. Если он видел кого-то в гараже с руками, спрятанными в карманах, он говорил, что платит не за то, чтобы кто-то стоял сложа руки. У него было чёткое понимание ожиданий и высокие стандарты. Все работали на грани. Но я не боялся его, он был отличным боссом для пилотов.

Иногда он хотел, чтобы ты работал в зале, развивал болид и так далее, а иногда, чтобы пилот наслаждался жизнью и отдыхал где-то на пляже. В такие моменты я думал о том, что у меня очень неплохой контракт", — приводит слова Култхарда Planet F1.

