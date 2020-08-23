Гасли: «Хонда» развивает мотор быстрее, чем «Рено» и «Феррари»
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли отдал должное мотористам «Хонды». По его словам, в японской компании развивают двигатель быстрее, чем в «Феррари» или «Рено».
«Мы показали несколько хороших результатов. Уже во второй гонке мы пришли к финишу четвёртыми. В минувшем году мы сражались даже за победы и подиумы. Мне кажется, „Хонда“ уже достигла первоначальной цели — побед в Формуле-1.
Темп развития «Хонды» быстрее, чем у «Рено» или «Феррари». Вы можете видеть, что мы прибавляем быстрее. Но «Мерседес» также продолжает развитие. То, чего они достигли в нынешнем году, очень впечатляет. Но «Хонда» также прогрессирует. В этом сезоне уже есть одна победа. Это говорит о том, что развитие по-настоящему продвигается", — приводит слова Гасли GPblog.
- 23 августа 2020
-
13:03
-
11:51
-
10:44
-
09:59
-
00:42
-
00:00
- 22 августа 2020
-
22:44
-
21:22
-
20:45
-
19:44
-
18:28
-
17:51
-
16:26
-
15:44
-
15:02
-
13:59
-
12:55
-
11:49
-
10:51
-
00:45
- 21 августа 2020
-
23:35
-
22:39
-
21:30
-
20:36
-
19:51
-
18:37
-
17:17
-
17:13
-
16:47
-
14:29
-
13:32
-
13:19
-
11:59
-
11:47
-
10:18
Партнерский контент