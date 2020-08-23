Гасли: «Хонда» развивает мотор быстрее, чем «Рено» и «Феррари»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли отдал должное мотористам «Хонды». По его словам, в японской компании развивают двигатель быстрее, чем в «Феррари» или «Рено».

«Мы показали несколько хороших результатов. Уже во второй гонке мы пришли к финишу четвёртыми. В минувшем году мы сражались даже за победы и подиумы. Мне кажется, „Хонда“ уже достигла первоначальной цели — побед в Формуле-1.

Темп развития «Хонды» быстрее, чем у «Рено» или «Феррари». Вы можете видеть, что мы прибавляем быстрее. Но «Мерседес» также продолжает развитие. То, чего они достигли в нынешнем году, очень впечатляет. Но «Хонда» также прогрессирует. В этом сезоне уже есть одна победа. Это говорит о том, что развитие по-настоящему продвигается", — приводит слова Гасли GPblog.