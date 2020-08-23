Марко: Хюлькенберг дал мне понять, что он доступен в следующем сезоне

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг сообщил ему, что он готов выступать в составе австрийской команды в 2021 году.



«Нико дал мне понять, что он доступен в следующем сезоне. Но это не означает, что он будет выступать за „Ред Булл“. Если бы каждый пилот, которого я хвалил после хорошего выступления, приходил в наш коллектив, то нам пришлось бы выставлять на старт десять болидов», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Нико уже говорил, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, где заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.

