Марко: Хюлькенберг дал мне понять, что он доступен в следующем сезоне
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг сообщил ему, что он готов выступать в составе австрийской команды в 2021 году.
«Нико дал мне понять, что он доступен в следующем сезоне. Но это не означает, что он будет выступать за „Ред Булл“. Если бы каждый пилот, которого я хвалил после хорошего выступления, приходил в наш коллектив, то нам пришлось бы выставлять на старт десять болидов», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.
Нико уже говорил, что ведёт переговоры с двумя командами Формулы-1 по поводу контракта на 2021 год. В нынешнем сезоне он принял участие в двух Гран-при, где заменял Серхио Переса. У мексиканца был выявлен коронавирус.
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