Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 км/ч. Видео

Пресс-служба MotoGP опубликовала на официальной странице в «Инстаграме» видеозапись аварии с участием пилота «Ямахи» Маверика Виньялеса на Гран-при Штирии. Гонщик спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час после отказа тормозов.



«В одном из поворотов мои тормоза попросту взорвались, я ничего не мог сделать. Раньше у меня в карьере никогда ничего не происходило в таком роде», — прокомментировал эпизод Виньялес.



После того, как Маверик оказался на асфальте, мотоцикл врезался в ограждения и загорелся. Виньялес избежал травм и после падения сам смог подняться на ноги. Гонка после этого инцидента была прервана красными флагами.

Права на видео принадлежат Dorna Sports SL. Посмотреть видео можно в «инстаграме» MotoGP.