Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Бельгии, Окон — второй, Феттель — последний

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик «Рено» Эстебан Окон, третьим — пилот «Макларен» Ландо Норрис.
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время. Напарник Квята Пьер Гасли по итогам тренировки стал 11-м.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья свободная практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.43,255
2. Эстебан Окон («Рено») — +0,230
3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,386
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,476
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,558
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,641
7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,718
8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,733
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,751
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,925
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,253
12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,288
13. Николас Латифи («Уильямс») — +1,516
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,586
15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,589
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,677
17. Шарль Леклер («Феррари») — +1,892
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,902
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,935
20. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,165.
- 29 августа 2020
-
14:04
-
12:59
-
12:13
-
11:46
-
10:53
-
10:00
-
09:59
-
01:01
-
00:33
- 28 августа 2020
-
23:14
-
23:02
-
22:54
-
22:53
-
21:36
-
20:58
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:31
-
20:26
-
20:13
-
19:45
-
19:36
-
19:17
-
18:50
-
18:45
-
17:31
-
17:22
-
16:03
-
15:54
-
15:43
-
15:28
-
14:35
-
14:08
-
13:36