Хэмилтон — лучший в третьей практике Гран-при Бельгии, Окон — второй, Феттель — последний

На автодроме «Спа-Франкоршам» завершилась третья свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заездов показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал гонщик «Рено» Эстебан Окон, третьим — пилот «Макларен» Ландо Норрис.



Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 12-е время. Напарник Квята Пьер Гасли по итогам тренировки стал 11-м.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Третья свободная практика



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.43,255

2. Эстебан Окон («Рено») — +0,230

3. Ландо Норрис («Макларен») — +0,386

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,476

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,558

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,641

7. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,718

8. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,733

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +0,751

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +0,925

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,253

12. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,288

13. Николас Латифи («Уильямс») — +1,516

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,586

15. Ромен Грожан («Хаас») — +1,589

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,677

17. Шарль Леклер («Феррари») — +1,892

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +1,902

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,935

20. Себастьян Феттель («Феррари») — +2,165.