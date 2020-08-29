«Феррари» хочет видеть в Ф-1 в 2021 году Шварцмана, Шумахера и Айлотта

Руководство «Феррари» хочет перевести в Формулу-1 троих своих юниоров уже в 2021 году, сообщает Auto Bild. Речь идёт о пилотах Формулы-2 Каллуме Айлотте, Роберте Шварцмане и Мике Шумахере.

Первый сейчас занимает первое место в общем зачёте, россиянин идёт на втором месте, а Шумахер-младший — на четвёртом.

В Auto Bild предполагают, что если «Скудерии» удастся реализовать подобный сценарий, то Мик Шумахер окажется в «Альфа Ромео», а Шварцман и Айлотт станут напарниками в «Хаасе».

Косвенно возможность такого развития событий подтвердил и руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, не исключивший полной смены состава команды.

«Мы рассматриваем все варианты. Я поговорю с боссом команды в скором времени. Возможно всё. Не исключено, что мы сохраним обоих пилотов, в то же время мы можем взять сразу двух новичков», — сказал Штайнер.

Напомним, в «Хаасе» в нынешнем сезоне выступают Кевин Магнуссен и Ромен Грожан, чьи контракты завершаются в конце 2020 года. Ранее сообщалось, что одно из мест в «Хаасе» может занять и Нико Хюлькенберг.