Тост: Гасли мог финишировать ещё выше, если бы не машина безопасности

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Бельгии для своей команды.
«В квалификации Даниил и Пьер оказались 11-м и 12-м, так что мы могли выбирать шины для первого отрезка гонки. Мы решили разделить стратегию — Даниил начал гонку на „медиуме“, а Гасли — на „харде“. Оба пилота хорошо стартовали, Пьер сразу стал обгонять соперников, Даниил оказался на две позиции позади, и, когда из-за аварии Джовинацци выехал пейс-кар, мы решили зазвать его в боксы, а Пьера оставить на трассе – для его стратегии менять шины было слишком рано.
Пьер здорово оборонялся, но гонщики на более свежих шинах стали его обгонять, а на 26-м круге он перешёл на „медиум“. Он быстро прорвался наверх и в итоге финишировал восьмым. Пьер провёл отличную гонку, если бы не пейс-кар, то он финишировал бы ещё выше. Как и у соперников, у Даниила возникли проблемы с резиной, поэтому он финишировал 11-м, не заработав очков», — приводит слова Франца Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
- 30 августа 2020
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