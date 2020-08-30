Риккардо рассказал, как принёс «Рено» первый быстрейший круг с 2010 года

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал финиш на четвёртом месте в гонке Гран-при Бельгии, а также то, что именно он показал быстрейший круг. Для «Рено» это первый быстрейший круг с Гран-при Канады 2010 году, когда такого достижения добился Роберт Кубица.



«У нас был немалый темп, особенно на шинах „хард“. На первом круге мы с Максом были близки. Я был впереди, потом он и мы проехали несколько поворотов бок о бок. Но затем он и „Мерседес“ оторвались на „софте“, как я и ожидал. Затем сейфти-кар создал разрыв между мной и Максом, так как Гасли и Перес решили не заезжать. Так что к моменту, когда я опередил их, лидеры уехали. Я имею в виду, что всё могло бы оказаться интереснее, если бы на рестарте я был за Максом. В любом случае четвёртое место — это хорошо.



Мой инженер за круг до финиша сказал мне, каково сейчас время быстрейшего круга, и оно было всего на полсекунды быстрее моего лучшего. Я не стал сомневаться и подумал, что проеду настоящий квалификационный круг, используя всё пространство трассы. Это был классный круг — возможно, лучше, чем мой вчера в квалификации!» — приводит слова Риккардо официальный сайт Формулы-1.