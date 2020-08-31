Гасли: очень приятно, что меня признали «пилотом дня»

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от Гран-при Бельгии, который он завершил на восьмой позиции.
«Мы решили рискнуть и выбрать альтернативный вариант стратегии. Шины работали лучше, чем мы думали, я в итоге смог атаковать и провёл множество обгонов. Борьба с Пересом оказалась особенно напряжённой, но доставила мне удовольствие. Мы знали, что выезд пейс-кара до двадцатого круга разрушит всю стратегию, но в итоге произошло именно это, и соперникам удалось сменить резину без потери времени. Но мы не сдались. У нас отличная машина, у нас был хороший темп, так что я атаковал изо всех сил.
После пит-стопа я оказался в конце пелотона, мне пришлось прорываться и я очень рад, что финишировал восьмым. Если бы не пейс-кар в начале гонки, я мог бы финишировать пятым, потому что мы потеряли около двадцати секунд на пит-стопе, а я проиграл Окону всего семь секунд. Очень приятно, что меня признали „пилотом дня“. Спасибо тем, кто за меня голосовал. Я постараюсь выступать так же снова и снова», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт «Альфа Таури».
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