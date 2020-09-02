Окон: мы способны побороться за третье место в Кубке конструкторов

Пилот «Рено» Эстебан Окон считает, что французской команде по силам побороться за третье место в Кубке конструкторов.



«Да, мы способны побороться за третье место в Кубке конструкторов. Впереди нас ждёт ещё десять гонок, так что можно сказать, что сезон только начался. Впереди ещё длинный путь, и нам очень приятно видеть, что команда может бороться. Нам нужно достичь стабильности, чтобы на постоянной основе зарабатывать очки. И, конечно, нам не хотелось бы второй Барселоны.



Форма нашей команды на Гран-при Бельгии вселяет надежду. Здорово, что мы боролись с „Ред Булл“. Хотя, разумеется, нам нужно делать это чаще. Есть ощущение, что машина сразу становится очень быстрой, как только мы работаем с настройками под низкий уровень прижимной силы. Такое случилось в Сильверстоуне и теперь в Бельгии. Впереди нас ждёт этап в Монце, где мы тоже должны быть очень быстры», — приводит слова Эстебана Окона Autosport.