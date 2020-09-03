Боттас: меня бесит проигрыш Хэмилтону в квалификациях

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что его расстраивает проигрыш в квалификациях своему напарнику Льюису Хэмилтону. По словам финна, он надеется в ближайшее время прибавить в этом аспекте.



«Льюис действительно стабилен и не допускает ошибок в квалификации. Вы видите цифры. Он опережает меня в этом году в квалификациях. Этот проигрыш меня, честно говоря, бесит. Но, конечно, я стараюсь. Меня привлекает эта схватка. Так что не могу дождаться следующей квалификационной сессии.

Я чувствую, что мой гоночный темп в этом году был лучше, чем в любом другом сезоне. Это положительный момент. По воскресеньям я быстр и могу бороться. Главное сейчас — попытаться лучше и стабильнее выступать в квалификациях», — приводит слова Боттаса Crash.net.