Ди Монтедземоло рассказал об ошибках руководства, которые привели к кризису в «Феррари»

Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло рассказал об ошибках руководства итальянской команды в период с 2014 по 2020 год.



«Переход на гибриды в 2014 году стоил нам очень дорого. Мы недооценили сложность этого проекта. В Италии не было никакого опыта работы с „гибридами“, в отличие от Германии. При этом у людей, которые руководили командой после 2014 года, не было ни опыта работы в Формуле-1, ни соответствующей компетенции. Они считали, что побеждать в Формуле-1 можно по щелчку пальцев.



Одной из главных ошибок менеджмента стало то, что команда отпустила Джеймса Эллисона. Я называю его имя, но могу назвать и других. После этого они совершили ещё одну ошибку, переведя хороших инженеров из производства дорожных автомобилей в Формулу-1.



»Феррари" пыталась итальянизировать команду, но Энцо Феррари бы с этим не согласился. Он всегда говорил мне, что если лучший пилот находится в Гватемале, то нужно найти и нанять его. То же самое работает и с инженерами. Нужно нанимать лучших людей. Эти инженеры помогают в том числе и развитию молодых талантов", — приводит слова ди Монтедземоло GrandPX.