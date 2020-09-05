Шварцман: квалификация полностью уничтожила шансы на хороший результат

Российский пилот программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал финиш на девятом месте после старта с 15-й позиции.



«Результат не был отличным — конечно, не тем, какого мы хотели. Вчерашняя квалификация полностью уничтожила наши шансы на хороший результат. Я попытался хорошо стартовать. Сам рывок с места был неплохим, но затем меня зажали и заблокировали и я потерял много мест в первом повороте. Я попробовал обогнать как можно больше машин, темп был хорошим. Мы финишировали девятыми, набрав два очка. Сейчас на счету каждое очко. К сожалению, на всё влияла квалификация. Если бы меня не заблокировали на старте, я бы, вероятно, сумел подняться выше, но ситуация такая, какая есть», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».