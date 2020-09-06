Смоляр во второй гонке Ф-3 в Италии прорвался с 20-го места на 4-е, Белов — 14-й

В Монце завершилась вторая гонка этапа Формулы-3 в Италии. Её победителем стал Джейк Хьюз. Второе место занял Лиам Лоусон, тройку лучших замкнул Тео Пуршер.
Россиянин Александр Смоляр, принимавший старт с двадцатой позиции, совершил серьёзный прорыв и финишировал четвёртым. При этом ему не хватило круга, чтобы атаковать Тео Пуршера и побороться за место на подиуме. Смоляр получил бонусный балл за быстрейший круг. Михаэль Белов, стартовавший с поула, стал 14-м.
Отметим также, что гонка стала провальной для пилотов Prema. Логан Сарджент и Фредерик Вести столкнулись и не финишировали, ещё раньше с дистанции сошёл другой гонщик Prema, Оскар Пиастри.
Формула-3. Италия. Вторая гонка
1. Джейк Хьюз (HWA) — 22 круга
2. Лиам Лоусон (Hitech) — +1,8
3. Тео Пуршер (ART Grand Prix) — +4,2
4. Александр Смоляр (ART Grand Prix) — +4,6
5. Лирим Зендели (Trident) — +5,4
6. Алекс Перони (Campos) — +8,4
7. Пьер-Луи Шове (Hitech) — 8,6
8. Роман Станек (Charouz) — +12,1
9. Оливер Колдуэлл (Trident) — +13,7
10. Рихард Версхор (MP Motorsport) — +15,1...
13. София Флёрш (Campos) — +23,2
14. Михаэль Белов (Charouz) — +23,6...
28. Давид Шумахер (Carlin) — не финишировал
Формула-3. Общий зачёт перед финальным этапом
1. Оскар Пиастри — 160
2. Логан Сарджент — 152
3. Лиам Лоусон — 135
4. Тео Пуршер — 134.
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