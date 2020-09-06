Хэмилтон и Феттель опоздали на церемонию преклонения колена в Монце

Шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и четырёхкратный чемпиона мира Себастьян Феттель опоздали на традиционную церемонию, проводящуюся перед стартом гонки Формулы-1. Перед исполнением национального гимна (в данном случае — гимна Италии) все гонщики, по традиции, собрались на церемонию, посвящённую борьбе с расизмом. Желающие пилоты встали на колено, другие (как обычно, их было семеро) остались стоять, при этом все были облачены в футболки с надписью End Racism.
Однако по какой-то причине к началу церемонии на месте не оказалось Хэмилтона и Феттеля. Они подошли в начало стартовой решётки, когда церемония подошла к концу.
При этом официальный аккаунт «Мерседеса» выложил фотографию с прошлого Гран-при, где Льюис и Себ присели на колено.
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