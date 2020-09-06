В «Альфа Таури» признали, что Квяту не повезло

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги Гран-при Италии, который закончился победой гонщика итальянской команды — Пьера Гасли.
«Что за гонка! Пьер выиграл Гран-при, а Даниил занял девятое место. Для нас это потрясающий результат, фантастическая командная работа. С одной стороны, нам повезло, потому что Пьер заехал в боксы перед машиной безопасности, до того как Магнуссен припарковал свою машину перед пит-лейном, и въезд на пит-лейн был закрыт для всех остальных машин. С другой стороны, после того как появился красный флаг из-за аварии Леклера мы смогли хорошо стартовать и удержать позади всех соперников на протяжении 27 кругов, показав отличный темп.
Гонка Даниила была другой. Он ехал позади Пьера на первом отрезке, показав хороший темп, несмотря на шины „хард“. Однако, к сожалению, машина безопасности и закрытый въезд на пит-лейн не помогли его стратегии. После красного флага во второй части гонки он смог восстановить позиции и набрать очки, финишировав девятым.
Это отличный день для команды, и теперь мы отправляемся в Муджелло с целью заработать для команды ещё очков», — приводит слова Балестри пресс-служба команды.
- 6 сентября 2020
-
22:49
-
22:42
-
21:56
-
21:53
-
21:40
-
21:26
-
21:20
-
21:03
-
20:55
-
20:44
-
20:40
-
20:18
-
20:15
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:38
-
19:18
-
19:12
-
19:05
-
19:01
-
18:58
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:02
-
17:14
-
17:05
-
16:44
-
16:40
-
16:30
-
16:06
-
15:53
-
15:43
-
15:37