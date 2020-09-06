В «Альфа Таури» признали, что Квяту не повезло

Главный перформанс-инженер «Альфа Таури» Клаудио Балестри подвёл итоги Гран-при Италии, который закончился победой гонщика итальянской команды — Пьера Гасли.



«Что за гонка! Пьер выиграл Гран-при, а Даниил занял девятое место. Для нас это потрясающий результат, фантастическая командная работа. С одной стороны, нам повезло, потому что Пьер заехал в боксы перед машиной безопасности, до того как Магнуссен припарковал свою машину перед пит-лейном, и въезд на пит-лейн был закрыт для всех остальных машин. С другой стороны, после того как появился красный флаг из-за аварии Леклера мы смогли хорошо стартовать и удержать позади всех соперников на протяжении 27 кругов, показав отличный темп.



Гонка Даниила была другой. Он ехал позади Пьера на первом отрезке, показав хороший темп, несмотря на шины „хард“. Однако, к сожалению, машина безопасности и закрытый въезд на пит-лейн не помогли его стратегии. После красного флага во второй части гонки он смог восстановить позиции и набрать очки, финишировав девятым.



Это отличный день для команды, и теперь мы отправляемся в Муджелло с целью заработать для команды ещё очков», — приводит слова Балестри пресс-служба команды.