Пугающая авария Шарля Леклера на Гран-при Италии. Видео

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью инцидента, произошедшего в гонке Гран-при Италии на «Аутодромо Национале» в Монце. Пилот «Феррари» Шарль Леклер, шедший после окончания режима машины безопасности на четвёртой позиции, не справился с управлением болидом в скоростном повороте «Параболика» и вылетел с трассы. Машина монегаска на большой скорости врезалась в барьеры из старых покрышек. Леклер не пострадал и самостоятельно покинул место аварии, однако дирекции гонки пришлось вывесить красные флаги и остановить гонку из-за необходимости восстановить шинные отбойники.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
Победу в гонке одержал пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли.
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