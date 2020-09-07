Браун: Гран-при Италии показал, какими интересными могут быть гонки с реверсивной решёткой

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун снова затронул тему гонок с реверсивной стартовой решёткой.
«Трасса в Монце была одним из претендентов на проведение спринтерской гонки с реверсивной стартовой решёткой, когда мы рассматривали возможность тестирования данного формата в этом году. Жаль, что идея не получила должной поддержки, но мы с ФИА продолжаем работать над этим концептом и планируем обсудить его с командами в будущем.
Вчерашняя гонка как раз продемонстрировала, какими интересными могут быть гонки в подобном формате, особенно учитывая то, что в следующем году не будут изменены конструкции болидов. Естественно, на спринтерские гонки команды будут иначе настраивать болиды. Сейчас „Мерседес“ настраивает машину так, чтобы быстро проехать в квалификации и удерживать лидерство в гонке. Если же команда будет знать, что им предстоит прорываться, то они изменят подход», — приводит слова Росса Брауна официальный сайт чемпионата.
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