Боттас: нужно поработать над реакцией на стартовые огни
Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас объяснил проблемы, которые возникли у него на старте Гран-при Италии.
«У меня возникла проблема с реакцией на огни. Мы слегка экспериментировали с процедурой старта. Мы поменяли процедуру, и я столкнулся с трудностями во время старта. Не могу рассказать подробности, но проблема во мне. Я практически совершил фальстарт, а затем пропустил настоящий старт. Есть над чем поработать. Проблем с самим стартом нет, мы добились хорошего прогресса. Но мне нужно поработать над реакцией на стартовые огни», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.
По итогам Гран-при Италии Валттери Боттас финишировал только пятым, упустив возможность отыграть часть отставания от напарника, Льюиса Хэмилтона.
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