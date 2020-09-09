Боттас: нужно поработать над реакцией на стартовые огни

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас объяснил проблемы, которые возникли у него на старте Гран-при Италии.



«У меня возникла проблема с реакцией на огни. Мы слегка экспериментировали с процедурой старта. Мы поменяли процедуру, и я столкнулся с трудностями во время старта. Не могу рассказать подробности, но проблема во мне. Я практически совершил фальстарт, а затем пропустил настоящий старт. Есть над чем поработать. Проблем с самим стартом нет, мы добились хорошего прогресса. Но мне нужно поработать над реакцией на стартовые огни», — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.



По итогам Гран-при Италии Валттери Боттас финишировал только пятым, упустив возможность отыграть часть отставания от напарника, Льюиса Хэмилтона.