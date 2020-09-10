Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос о том, что команда может заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл», гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
«Ещё слишком рано. Квят ещё не совсем освоился с машиной, но это может измениться. Цунода же отлично справляется в своем первом сезоне в Ф-2. Ещё раз, я не принимаю решения о будущем «Ред Булл». Но на самом деле всё очень просто: кто быстрее, тот в конечном итоге и получает место в болиде», — заявил Тост.
В настоящий момент Цунода занимает четвёртое место в Формуле-2. Квят же за первые восемь гонок сезона набрал 4 очка и идёт 15 в чемпионате Ф-1. Его напарник Пьер Гасли (43 очка) – 8-й.
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