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Официально: Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Официально: Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»
Авто / Формула-1 0

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт». Команда со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. На какой срок заключено соглашение не сообщается, но речь идёт о многолетнем контракте.

«Все в Сильверстоуне очень взволнованы этой новостью. Себастьян — проверенный чемпион и привносит менталитет победителя, который соответствует нашим собственным амбициям и будущему команды «Астон Мартин». Феттель — один из лучших в мире, и я не могу представить более подходящего пилота, который помог бы нам войти в эту новую эру. Он сыграет важную роль в переходе команды на новый уровень», — приводит слова руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнаура пресс-служба команды.

Накануне Серхио Перес официально объявил, что покидает «Рейсинг Пойнт» в конце сезона. Место мексиканца и займёт Феттель.

Перед началом сезона стало известно, что «Феррари» решила не продлевать сотрудничество с Себастьяном после 2020 года. На его место был приглашён действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Самого же испанца в команде из Уокинга в следующем сезоне заменит австралиец Даниэль Риккардо.

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