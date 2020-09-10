Официально: Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт». Команда со следующего сезона будет переименована в «Астон Мартин» и получит статус заводской. На какой срок заключено соглашение не сообщается, но речь идёт о многолетнем контракте.
«Все в Сильверстоуне очень взволнованы этой новостью. Себастьян — проверенный чемпион и привносит менталитет победителя, который соответствует нашим собственным амбициям и будущему команды «Астон Мартин». Феттель — один из лучших в мире, и я не могу представить более подходящего пилота, который помог бы нам войти в эту новую эру. Он сыграет важную роль в переходе команды на новый уровень», — приводит слова руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнаура пресс-служба команды.
Накануне Серхио Перес официально объявил, что покидает «Рейсинг Пойнт» в конце сезона. Место мексиканца и займёт Феттель.
Перед началом сезона стало известно, что «Феррари» решила не продлевать сотрудничество с Себастьяном после 2020 года. На его место был приглашён действующий пилот «Макларена» Карлос Сайнс. Самого же испанца в команде из Уокинга в следующем сезоне заменит австралиец Даниэль Риккардо.
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