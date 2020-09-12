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Вести выиграл первую гонку Формулы-3 в Муджелло, Смоляр — седьмой

Вести выиграл первую гонку Формулы-3 в Муджелло, Смоляр — седьмой
Авто / Младшие серии 0

Гонщик «Премы» Фредерик Вести одержал победу в основной гонке итальянского этапа Формулы-3 в Муджелло. В споре за победу Вести обошёл Джейка Хьюза в концовке гонки. Третьим к финишу пришёл Тео Пуршер.

Российский гонщик Александр Смоляр финишировал на седьмой позиции. Михаэль Белов финишировал 27-м.

Давид Шумахер пришёл к финишу 15-м, София Флёрш финишировала 22-й.

Формула-3. Муджелло. Первая гонка

1. Фредерик Вести — 21 круг
2. Джейк Хьюз +0,3
3. Тео Пуршер +2,3
4. Лирим Зендели +4,7
5. Энцо Фиттипальди +7,8
6. Логан Сарджент +8,5
7. Александр Смоляр +10,5
8. Давид Бекманн +11,0
9. Себастьян Фернандес +11,5
10. Лиам Лоусон +12,4
11. Оскар Пиастри +13,4…
15. Давид Шумахер +26,3…
22. София Флёрш +39,5…
27. Михаэль Белов +1 круг.

За одну гонку до финиша сезона сразу три пилота претендуют на чемпионский титул: у Оскара Пиастри и Логана Сарджента одинаковое количество очков (по 160), 151 очко у Тео Пуршера.

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