Вести выиграл первую гонку Формулы-3 в Муджелло, Смоляр — седьмой

Гонщик «Премы» Фредерик Вести одержал победу в основной гонке итальянского этапа Формулы-3 в Муджелло. В споре за победу Вести обошёл Джейка Хьюза в концовке гонки. Третьим к финишу пришёл Тео Пуршер.



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал на седьмой позиции. Михаэль Белов финишировал 27-м.



Давид Шумахер пришёл к финишу 15-м, София Флёрш финишировала 22-й.



Формула-3. Муджелло. Первая гонка



1. Фредерик Вести — 21 круг

2. Джейк Хьюз +0,3

3. Тео Пуршер +2,3

4. Лирим Зендели +4,7

5. Энцо Фиттипальди +7,8

6. Логан Сарджент +8,5

7. Александр Смоляр +10,5

8. Давид Бекманн +11,0

9. Себастьян Фернандес +11,5

10. Лиам Лоусон +12,4

11. Оскар Пиастри +13,4…

15. Давид Шумахер +26,3…

22. София Флёрш +39,5…

27. Михаэль Белов +1 круг.

За одну гонку до финиша сезона сразу три пилота претендуют на чемпионский титул: у Оскара Пиастри и Логана Сарджента одинаковое количество очков (по 160), 151 очко у Тео Пуршера.