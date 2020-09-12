Албон порадовался лучшему результату в квалификации за карьеру

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Тосканы, по итогам которой он показал четвёртое время.

«Это была хорошая, сильная квалификация, и просто невероятно управлять нашими машинами на этой трассе при небольшой загрузке топливом. Просто потрясающе, и я надеюсь, что мы продолжим выступать на подобных трассах в будущем.

Четвёртое место — мой лучший результат в квалификации, так что я рад, что мы добиваемся постоянного прогресса. В Спа было хорошо, Монца была лучше, а здесь до сих пор мы сделали ещё один шаг вперёд. Очевидно, ещё можно отыграть какое-то время, но мы постоянно становимся лучше, и я думаю, что без жёлтых флагов на последней попытке в третьем сегменте мы могли бы проехать ещё быстрее.



Завтра нам нужен хороший старт, ведь разгон до первого поворота длинный, ну а затем, надеюсь, у нас будет простая, скучная гонка без каких-либо драм", — приводит слова Албона пресс-служба команды.