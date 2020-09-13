Окон объяснил свой разворот в квалификации Гран-при Тосканы

Французский гонщик «Рено» Эстебан Окон прокомментировал десятый результат в квалификации Гран-при Тосканы Формулы-1 после ошибки в третьем сегменте.



«К сожалению, я потерял машину на попытке в третьем сегменте и не смог показать времени. Это был один из тех разов, когда ты всё больше и больше раздвигаешь грань во время сессии — в этот раз я немного её переступил. Досадно, ведь мы показывали хороший темп и могли квалифицироваться намного выше. Машина сегодня была хороша, команда проделала действительно сильную работу, особенно это касается шага вперёд между третьей практикой и квалификацией. Мы в положении, позволяющем набрать завтра очки, и я знаю, что у нас есть способность их набрать», — приводит слова Окона пресс-служба «Рено».

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