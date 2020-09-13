Пиастри стал чемпионом Ф-3 после аварии Сарджента, Смоляр — 10-й в финальной гонке

На итальянской трассе «Муджелло» прошла финальная гонка сезона-2020 Формулы-3. Перед финальной гонкой на титул претендовали три гонщика — Логан Сарджент, Оскар Пиастри и Тео Пуршер. Сарджент сошёл уже на первом круге, столкнувшись с двумя соперниками. Пуршер к финишу вышел на третью позицию, однако Оскару Пиастри хватило седьмого места, чтобы завоевать титул.
Победу в гонке в доминирующем стиле одержал Лиам Лоусон — с отрывом в 7,8 секунды. Россиянин Александр Смоляр на старте вышел на второе место, однако постепенно начал терять темп и откатился на 12-е место. Под финиш Смоляр всё-таки сумел обратно отыграть две позиции и замкнуть очковую зону.
Формула-3. «Муджелло». Вторая гонка
1. Лиам Лоусон — 21 круг
2. Давид Бекманн — +7,8
3. Тео Пуршер — +9,1
4. Энцо Фиттипальди — +10,3
5. Рихард Версхор — +10,9
6. Джейк Хьюз — +12,4
7. Оскар Пиастри — +13,5
8. Себастьян Фернандес — +13,5
9. Фредерик Вести — +14,9
10. Александр Смоляр — +19,4…
19. Давид Шумахер — +30,8
23. Михаэль Белов — +34,8
Логан Сарджент — сошёл.
Формула-3. Общий зачёт.
1. Оскар Пиастри — 164 очка
2. Тео Пуршер — 161
3. Логан Сарджент — 160
4. Фредерик Вести — 146,5
5. Лиам Лоусон — 143
6. Давид Бекманн — 139,5...
11. Александр Смоляр — 59...
23. Михаэль Белов — 1.
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