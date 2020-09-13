Лундгор выиграл вторую гонку Ф-2 в Италии, Шварцман — 9-й, Мазепин столкнулся с напарником

Гонщик «АРТ» Кристиан Лундгор одержал уверенную победу во второй гонке итальянского этапа Формулы-2 на трассе «Муджелло». Стартовавший с поул-позишен Артём Маркелов боролся внутри очковой зоны, однако в одним из эпизодов слишком сильно заехал на поребрик и сломал переднее антикрыло, после чего ему пришлось ехать на пит-стоп.



Россиянин Роберт Шварцман после старта с 22-го места финишировал девятым — в одном месте от очковой зоны. Ещё один представитель России Никита Мазепин столкнулся с напарником по команде Лукой Гьотто, когда пытался не пропустить итальянца вперёд в первом повороте. После этого команда на всякий случай позвала россиянина на пит-стоп, что лишило его шансов на очки.



Формула-2. «Муджелло». Спринтерская гонка.



1. Кристиан Лундгор — 23 круга

2. Луи Делетраз — +14,3

3. Юри Випс — +14,8

4. Мик Шумахер — +18,0

5. Чжоу Гуаньюй — +18,3

6. Каллум Айлотт — +24,4

7. Джехан Дарувала — +26,2

8. Марино Сато — +26,3

9. Роберт Шварцман — +31,4

10. Рой Ниссани — +32,9...

18. Никита Мазепин — +50,7...

20. Артём Маркелов — +81,8.