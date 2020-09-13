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Лундгор выиграл вторую гонку Ф-2 в Италии, Шварцман — 9-й, Мазепин столкнулся с напарником

Лундгор выиграл вторую гонку Ф-2 в Италии, Шварцман — 9-й, Мазепин столкнулся с напарником
Авто / Младшие серии 0

Гонщик «АРТ» Кристиан Лундгор одержал уверенную победу во второй гонке итальянского этапа Формулы-2 на трассе «Муджелло». Стартовавший с поул-позишен Артём Маркелов боролся внутри очковой зоны, однако в одним из эпизодов слишком сильно заехал на поребрик и сломал переднее антикрыло, после чего ему пришлось ехать на пит-стоп.

Россиянин Роберт Шварцман после старта с 22-го места финишировал девятым — в одном месте от очковой зоны. Ещё один представитель России Никита Мазепин столкнулся с напарником по команде Лукой Гьотто, когда пытался не пропустить итальянца вперёд в первом повороте. После этого команда на всякий случай позвала россиянина на пит-стоп, что лишило его шансов на очки.

Формула-2. «Муджелло». Спринтерская гонка.

1. Кристиан Лундгор — 23 круга
2. Луи Делетраз — +14,3
3. Юри Випс — +14,8
4. Мик Шумахер — +18,0
5. Чжоу Гуаньюй — +18,3
6. Каллум Айлотт — +24,4
7. Джехан Дарувала — +26,2
8. Марино Сато — +26,3
9. Роберт Шварцман — +31,4
10. Рой Ниссани — +32,9...
18. Никита Мазепин — +50,7...
20. Артём Маркелов — +81,8.

Формула-2 2020. Этап 9, Скарперия-э-Сан-Пьеро, Италия
Гран-при Италии. Гонка 2 (23 круга)
13 сентября 2020, воскресенье. 12:55 МСК
Окончено
1
Кристиан Лундгор
ART Grand Prix
2
Луи Делетраз
Charouz Racing System
+14.3
3
Юри Випс
DAMS
+14.8
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