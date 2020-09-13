Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Квят: можем довольно гордо сказать, что мы как команда не допустили никаких ошибок

Квят: можем довольно гордо сказать, что мы как команда не допустили никаких ошибок
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Тосканы Формулы-1.

«Сегодня была очень сложная гонка — и физически, и психологически, так что я думаю, что мы можем довольно гордо сказать, что мы как команда не допустили никаких ошибок, что здорово. Было важно набрать хорошие очки, так что я доволен результатом и удовлетворён своим пилотажем. Команда проделала отличную работу в сложных условиях во время двух периодов красных флагов, и наши стратегические решения сегодня были верными.

Позади нас был большой беспорядок, но впереди всё было довольно стабильно, так что седьмое место — очень хороший результат, мы набрали очки и сократили отставание в чемпионате», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020