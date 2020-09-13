Квят: можем довольно гордо сказать, что мы как команда не допустили никаких ошибок

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Тосканы Формулы-1.
«Сегодня была очень сложная гонка — и физически, и психологически, так что я думаю, что мы можем довольно гордо сказать, что мы как команда не допустили никаких ошибок, что здорово. Было важно набрать хорошие очки, так что я доволен результатом и удовлетворён своим пилотажем. Команда проделала отличную работу в сложных условиях во время двух периодов красных флагов, и наши стратегические решения сегодня были верными.
Позади нас был большой беспорядок, но впереди всё было довольно стабильно, так что седьмое место — очень хороший результат, мы набрали очки и сократили отставание в чемпионате», — приводит слова Квята пресс-служба «Альфа Таури».
- 13 сентября 2020
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