Марко считает, что Ферстаппен мог выиграть гонку, если бы не сход

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что если бы голландский пилот команды Макс Ферстаппен не столкнулся с проблемами с силовой установкой и затем не попал в аварию на первом круге, то вполне мог бы одержать победу на Гран-при Тосканы Формулы-1.



«Конечно, сход Макса разочаровывает. У нас была скорость, мы легко могли опередить Хэмилтона. Если вы посмотрите, как „Мерседес“ терял время из-за шин, то поймёте, что мы могли выиграть гонку.



Нам сегодня не повезло с машиной, „Хонда“ сейчас расследует проблему — похоже, дефект такой же, как и в Монце. Конечно, мы надеемся, что в следующий раз всё будет в порядке, потому что мы твёрдо убеждены, что лучше „Мерседеса“, — приводит слова Марко GPBlog.