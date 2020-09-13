Марко считает, что Ферстаппен мог выиграть гонку, если бы не сход
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение, что если бы голландский пилот команды Макс Ферстаппен не столкнулся с проблемами с силовой установкой и затем не попал в аварию на первом круге, то вполне мог бы одержать победу на Гран-при Тосканы Формулы-1.
«Конечно, сход Макса разочаровывает. У нас была скорость, мы легко могли опередить Хэмилтона. Если вы посмотрите, как „Мерседес“ терял время из-за шин, то поймёте, что мы могли выиграть гонку.
Нам сегодня не повезло с машиной, „Хонда“ сейчас расследует проблему — похоже, дефект такой же, как и в Монце. Конечно, мы надеемся, что в следующий раз всё будет в порядке, потому что мы твёрдо убеждены, что лучше „Мерседеса“, — приводит слова Марко GPBlog.
- 13 сентября 2020
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