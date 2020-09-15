Ферстаппен: мне всё равно, кто выступает рядом, думаю, смогу победить всех напарников

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что ему всё равно, с кем вместе выступать в команде. По его словам, он не особо нуждается в опытном напарнике, способном играть роль второй скрипки.



«Хельмут Марко и Кристиан Хорнер давно заявили, что не хотят ничего менять. Это хорошо. Мне всё равно, кто выступает рядом со мной, думаю, смогу победить их всех. Опытный напарник? Мне это больше не нужно. Может быть, в первый год это и было так. Но в настоящий момент я очень хорошо знаю, что должен делать сам. Мне на самом деле всё равно, кто мой товарищ по команде. Я в основном сам стараюсь извлечь максимум пользы.



Я открыт, так что напарники могут смотреть на любые мои данные. Но помогать напрямую – это перебор для Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.



После девяти этапов нынешнего сезона Макс набрал 110 очков и занимает третье место в личном зачёте. Его напарник Александер Албон идёт пятым. На его счету 63 очка.