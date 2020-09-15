Бриаторе вылечился от коронавируса
Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе вылечился от коронавируса, об этом он рассказал на своей странице в «Инстаграме». При этом он намекнул, что COVID-19 не так страшен, как принято думать.
В частности, Бриаторе вспомнил о том, как переболел пневмонией в 2019 году, и указал, что тогда чувствовал себя хуже и вынужден был долго находиться в больнице. Флавио отметил, что не хочет упрощать ситуацию, но добавил, что коронавирус и пневмония «несравнимы».
Напомним, что из-за пандемии коронавируса сезон Формулы-1 начался с почти четырёхмесячным опозданием. Единственным пилотом, который заразился COVID-19, стал Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт». Мексиканец пропустил два этапа чемпионата.
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